"Estamos sobrepasados. Cuando se inauguró fue para ocho porque no sabíamos cuántos iban a venir. Estamos arriba de 25, tres veces más en el mismo lugar", dijo en diálogo con LU5 el padre Carlos Duhourq, responsable del Refugio Neuquino Gabriel Brochero (Rengabro).

Diur aclaró que no está en los planes cerrar el espacio de contención a hombres en situación de calle. "Estamos completos. Vamos a seguir manteniendo el lugar, para algunos es el sustento alimentario. Lo que sucede es que no podemos recibir más a nadie, la demanda va creciendo y por más de la buena voluntad de la parroquia llegó el momento que no tenemos más lugar", explicó el sacerdote.

Duhourq comentó que algunos son "inquilinos" habituales, otros mejoran su situación laboral y se van. pero lo que le llamó la atención es que en un gran porcentaje, los que llegan lo hacen por disolución familiar al quedar en la calle.

El sacerdote indicó que tampoco existe en la ciudad un lugar para recibir a familias que se quedan en la calle o bien porque se les quemó la vivienda o porque no pudieron costear el alquiler o porque llegan a Neuquén atraídos por la tierra prometida.

"Esto no ocurre solamente acá, hay otras instituciones que están pasando por lo mismo. En nuestra ciudad el Intendente (Horacio) Quiroga vetó dos ordenanzas que beneficiaban al refugio", agregó.

El Refugio Gabriel Brochero es de carácter transitorio para hombres en situación de calle, es una iniciativa que se lleva adelante entre el Obispado y el ministerio de Salud y Desarrollo Social. La iniciativa consiste en brindar a los huéspedes una cena, una cama para dormir y un desayuno.

Desde el refugio invitan tanto a hombres como mujeres, mayores de dieciocho, con ganas de entregar dos horas de su tiempo a la semana, para colaborar en asistencia dentro del refugio, lavadero, ropera, cocina, entre otras.

En tanto que los que puedan realizar aportes podrán hacerlo a través de una transferencia o depósito a la siguiente cuenta del Banco Provincia del Neuquén (BPN): CBU 09700-994-1000-160-526-026-5.

El refugio recibe donaciones de alimentos, elementos de limpieza, ropa de hombre adultos, ropa de blanco en Pozo Hondo 737 de esta ciudad.

