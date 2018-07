"Sólo por hoy", la clave para alejarse del alcoholismo

Alcohólicos Anónimos es una comunidad no lucrativa, espiritual, que está presente en Argentina desde 1965. "Concentramos la energía en evitar la borrachera del día de hoy", afirmó su presidente local, Carlos De Marco.

Alcohólicos Anónimos es una comunidad no lucrativa, espiritual, que está presente en Argentina desde 1965. "Concentramos la energía en evitar la borrachera del día de hoy", afirmó su presidente local, Carlos De Marco.

“Sólo por hoy” y “Un día a la vez” son los lemas principales que pregona Alcohólicos Anónimos (AA) a sus miembros. No dan a los alcohólicos la motivación inicial para recuperarse, ni tratan de persuadir a los alcohólicos para que se hagan miembros. No vigilan ni tratan de controlar a sus miembros. Tampoco hacen pronósticos ni diagnósticos médicos ni psicológicos. No proveen servicios de desintoxicación ni de enfermería. Y menos aún son una “liga antialcohólica”. A veces es mejor conocer a alguien o algo por su costado negativo. Y que lo positivo esté por descubrirse.