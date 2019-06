Solo un 3 por ciento prefiere ver una serie antes que tener sexo

De acuerdo a los números finales, el 86,2% de los encuestados ven series y algo más del 50% reconoce que son “muy o bastante importantes en su vida”, aunque el porcentaje que así lo afirmó se elevó hasta el 71% en el caso de los jóvenes de entre 14 y 24 años.

Se les preguntó la posición de las series ante la aparición de otras actividades para realizar y surgieron varias particularidades: un 24,9% prefiere seguir su serie a leer un libro, un 3,5% roba horas al trabajo por idéntica razón, un 17% pierde sueño por lo mismo, un 19,1% renuncia por ello a “no hacer nada” y un 3% de seriófilos prefieren ver el último capítulo de la serie que los tiene enganchados antes que tener sexo.

En cuanto a las actividades más parecidas a la de mirar series, un 17,8% la prefiere antes que ver películas, un 14,9% las pone por encima del saludable hábito de ir al cine y un 9,8% opta por series antes que por ir a otro tipo de espectáculos en la calle, el teatro o asistir a un concierto.

Según el informe, un fanático español de las series prefiere las comedias (61,8% de los habituales de las series), durante su “momento serie” picotea papas fritas (69,6%) y tiene a mano una bebida (74,4% una gaseosa y 68,6% una cerveza).

El retrato robot del espectador que se pega atracones de series es una mujer menor de 34 años. Un 16,3% de los encuestados -y un 30% de los de 14 a 24 años– reclaman más series con la temática de “Feminismo y Mujer”. Los seriófilos siguen apreciando los grandes éxitos del pasado, y entre los personajes que más interés generan siguen apareciendo el doctor Gregory House (House), Luisma (Aída) y Rachel (Friends).

Chernobyl batió un nuevo récord

Chernobyl, la nueva serie de HBO que recoge los elogios de todo el mundo, batió un récord que ostentaba Games of Thrones: el 52% de sus espectadores provienen de HBO GO, HBO Now y otras plataformas de streaming donde se emite, superando así en un 6% a la emblemática serie.

Más de ocho millones de personas miraron los cinco capítulos de la serie contextualizada en el desastre nuclear, y la mayoría de ellos lo hizo en las plataformas digitales. La crítica es muy buena, incluso varios la señalaron como la mejor, poniéndola por encima de Games of Thrones y Breaking Bad.