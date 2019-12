"Solteros parásitos", los japoneses que no se casan

Una mujer de 38 años que prefiere no revelar su identidad dice que "no tenía el valor" de encontrar esposo y se fue de la casa de su madre, quien la acompañó a esta feria para hallar a su media naranja. "No tuve muchas ocasiones de encontrar a alguien", explica. "En mi trabajo hay muchas mujeres pero pocos hombres", agrega. Cerca del 25% de los japoneses de entre 20 y 49 años están solteros, según datos oficiales. Pese a que la gente de esta edad suele manifestar su deseo de casarse, los comportamientos sociales anticuados y la creciente presión económica lo hacen cada vez más difícil, dicen los expertos.