Los campeones son Antonella Godoy, Verónica González, Cristian Grau, Marko Beltrame y Manuel Vicente, estudiantes de quinto año de Ingeniería en Petróleo en la UNCo. Todavía les cuesta creer lo que lograron. Entre otros, les ganaron a equipos de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Tecnológico Bonaerense (ITBA), dos instituciones emblemáticas.

Sabían que iba a ser difícil porque el Petrobowl combina conocimiento, trabajo en equipo e inmediatez. Las preguntas y respuestas son en inglés, el que pulsa el botón primero tiene cinco segundos para contestar y cada equivocación resta puntos.

“Nos teníamos fe porque estudiamos bastante, estuvimos dos meses preparándonos y no pagamos el viaje a Buenos Aires para ir a pasear”, contó Manuel.

Antonella añadió que los ayudó el acompañamiento de sus familiares. “Soy de Mendoza y hacía videollamadas con mi mamá, que me pedía que le mandara cómo eran las preguntas así ella me guiaba, pero no sabe inglés, así que dijo que mejor me deseaba suerte”, recordó divertida.

Explicó que lo que más les costó fue el inglés y agregó: “También nos fue mal en preguntas de cálculo, porque en cinco segundos no alcanzábamos a hacer las cuentas”. Esos serán dos aspectos a mejorar para el certamen sudamericano, que se hará el 24 de junio en Trinidad y Tobago, donde los chicos de la UNCo se enfrentarán a estudiantes de todo el continente.

Como hacen todo a pulmón, para este domingo organizaron una “polleada petrolera” para juntar plata. También están buscando donaciones. Los futuros ingenieros ya calcularon el presupuesto para el viaje, que asciende a 183 mil pesos.

El año pasado, el mundial de Petrobowl lo ganó México. Hasta ahora, Argentina no obtuvo nunca la preciada copa.

Ganaron el torneo nacional Petrobowl 2018, donde estudiantes de todo el país demuestran sus conocimientos sobre hidrocarburos.

petrobowl