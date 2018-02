Sorprenden a profesora en pleno sexo con un alumno

El escándalo se desató el jueves pasado y fue creciendo a medida que avanzaba la investigación. La mujer fue encontrada acompañada por el adolescente a las seis y media de la tarde. “Los agentes que estaban patrullando la zona vieron el auto sospechosamente estacionado en el Holland Road, en Simpsonville, y cuando se acercaron se encontraron con la escena con la mujer casi sin ropa y el joven en idéntica situación”, detalló Ryan Flood, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado. Poco después sabrían que se trataba de un menor, y de su maestra.

En estos días de investigación, los detectives llegaron a la conclusión que, en lo que va del año, la profesora tuvo sexo con su alumno en reiteradas ocasiones. Por el momento, Taylor está en la cárcel con una fianza de 10.250 dólares aunque ya no tiene trabajo: la escuela en la que enseñaba decidió separarla hasta que se resuelva esta situación, aunque parece bastante difícil que la mujer pueda justificar la actitud en la que fue sorprendida por los policías.

Graduada en 2009 del colegio secundario, tres años después obtuvo una licenciatura en biología y una maestría en educación secundaria de ciencias en 2015 de la Universidad de Carolina del Sur.

16 La edad del adolescente abusado por la profesora.

La Justicia no hizo trascender la identidad del joven que tenía sexo con su profesora y, en el encuadre judicial, es víctima de un abuso sexual por el hecho de ser menor de edad.

Escándalos varios

Este no es el primero, y posiblemente no sea el último, de los escándalos sexuales que involucran a docentes con estudiantes menores de edad. En noviembre, por ejemplo, la maestra de Tennessee Smothers fue arrestada por lo mismo al igual que el ex profesor de nutrición LaToya Parker, también preso por una relación con una estudiante. La profesora de Florida Caroline Lawson fue acusada de agresión sexual; Allyson Moran, de 26 años, también resultó arrestado por delitos similares al igual que Katherine Ross Ridenhour, maestra de secundaria de 23 años.

Y siguen los casos: Hunter Day, de 22 años, arrestado luego de una operación encubierta; Megan Kotarski, profesora de lenguaje, Michelle Schiffer, de historia, Alyssia Marie Reddy, de ciencias, Samantha Fitzgerland, Jordan Ondish y Samantha Fitzpatrick, entre otros, engrosan una larga lista que demuestra lo grave que es la problemática de los abusos sexuales.

La acusan de dar información falsa

De acuerdo a lo relatado por las autoridades, al momento de su detención Taylor le dio a la Policía un nombre falso, por lo que la Justicia también la acusa de no colaborar y brindar falsa información.