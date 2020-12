Sorprendió a su abuela neuquina después de 11 meses y es viral en Tik Tok

Cuando Peti las vio, no pudo hacer más que cubrirse los ojos con las manos y romper en un sentido llanto de emoción. Su reacción fue grabada por su nieta Manuela, que compartió el video en su cuenta de Tik Tok y ya cosechó casi 400 mil visualizaciones.

abuela-nieta-tiktok3.jpg

Cuando se despidieron por última vez, en las fiestas de fin de año de 2019, no sospechaban que una pandemia las iba a separar por tanto tiempo. Como Peti tiene 86 años, se quedó recluida en su casa, y sólo recibía las visitas de su fiel empleada, una mujer que trabaja en su hogar desde el nacimiento de Manuela y que ya es parte de la familia.

"Compramos los pasajes en julio, cuando anunciaron que los vuelos volvían en septiembre", explicó a LM Neuquén Manuela, que trabaja como programadora en Buenos Aires. Sin embargo, las conexiones aéreas se pospusieron y las mujeres se quedaron con el deseo pendiente de volver a ver a la abuela Peti.

Después de un año de no ver a mi abuela porque vivimos en Buenos Aires, le caimos de sorpresa en Neuquén #foryoupage #foryou #parati #fyp @manuelabelgrano Después de un año de no ver a mi abuela porque vivimos en Buenos Aires, le caimos de sorpresa en Neuquén #foryoupage #foryou #parati #fyp ♬ original sound - Manuela Belgrano

Ni bien se anunció la reapertura del turismo, cambiaron la fecha en sus pasajes abiertos: usaron el fin de semana largo por el día de la Virgen para regresar a Neuquén. "Mi abuela estaba muy agradecida, y como es muy religiosa le dio una importancia especial a esa fecha", señaló.

"Noté la ciudad muy cambiada, con muchas obras, hacía más de un año y medio que no iba", expresó Manuela, que grabó el video incluso a pesar de las protestas de su hermana. "Yo lo quería filmar como un recuerdo y para compartir con la familia, no me imaginaba que se iba a viralizar", afirmó en diálogo con LMN.

abuela-nieta-tiktok4.jpg

Cuando el video llegó a los teléfonos de sus familiares, todos se interesaron en propiciar un reecuentro. Por eso, organizaron reuniones en las que mantuvieron la distancia y el uso de barbijo, para cuidar la salud de su abuela Peti. "Ella vive sola y está muy bien, no tiene enfermedades pero, por su edad, se tiene que cuidar", dijo Manuela.

Motivadas por el reencuentro, y ante la llegada de las fiestas de fin de año, Manuela y su familia buscaron otros vuelos para recibir el 2021 juntas. Sin embargo, notaron que el precio de los pasajes se incrementó de forma abrupta, por lo que solamente Juana viajará otra vez a Neuquén a abrazarse con su abuela Peti. Esta vez no habrá sorpresas, pero se mantendrá el mismo amor que las motivó a abrazarse la última vez.