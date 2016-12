Sorpresa en el cajero: tenía depositados 15 millones de dólares

India. Una mujer india, que gana 74 dólares mensuales trabajando en una fábrica, recibió una gran sorpresa cuando fue a retirar dinero a un cajero automático del State Bank of India: tenía depositados nada menos que 14.700.000 dólares.

Sheetal Yadav no podía salir de su asombro con lo que veía la pantalla y consultó a un empleado del banco, quien le ratificó que ese dinero estaba en su cuenta, que no había error de ella al leer. Incrédula, fue hasta otro cajero automático y el saldo se repitió. Ya no había dudas: esa plata estaba en su cuenta, aunque ella sabía que no le pertenecía. De hecho, mandó una carta al primer ministro de India para que interviniera en el asunto y pueda aclararse qué ocurrió.

Aparentemente, la cuenta se activó como parte de una iniciativa gubernamental que beneficia a los más desfavorecidos, depositándoles subsidios directamente en sus cajas de ahorro para evitar intermediarios. Lo que aún se desconoce es por qué Sheetal Yadav recibió una suma tan alta.