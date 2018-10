"Soy candidato a gobernador, no me voy a bajar"

Soy leal a Omar Gutiérrez desde lo institucional y le aseguro el acompañamiento con nobleza hasta el 10 de diciembre de 2019”.

¿Se va a presentar para gobernador finalmente?

Sí, voy a ser candidato a gobernador. Creamos un nuevo espacio, que le viene a disputar participación a la vieja política, que cree en los viejos aparatos que acarrean votos y que tiene millones para comprarlos en la política neuquina y en particular en el MPN, donde hay olor a encierro. Vamos a trabajar para cambiar eso. Detrás de bambalinas, a la política siempre la están digitando las mismas personas.

—¿Va a ser candidato dentro del MPN o por afuera?

Soy del MPN y quiero elecciones limpias y trasparentes. No digo sólo que voy a ser candidato, sino que seré gobernador de Neuquén y no me voy a bajar.

—¿Ya no se siente parte de la lista Azul que fundó Jorge Sapag?

No, de ninguna manera. Ya no me siento parte de ese espacio político.

—¿En qué momento empezó a distanciarse y por qué?

Comencé a sentir que las banderas de la lista Azul, esa que seducía con un federalismo de coordinación, se convirtieron en una herramienta para sostener el poder para dos o tres personas. Es un liderazgo de mesas rectangulares con un patriarca en la cabecera donde obedecían todos.

Pero usted también respiró de ese aire que ahora dice está viciado por muchos años también... ¿Se cansó de ese esquema?

No, en realidad noté que nunca se generó el trasvasamiento en el MPN, no el recambio. Siempre había una excusa. Sapag manejaba todos los hilos de la política neuquina y las candidaturas eran para una sola persona, para las familias o para los obedientes de ellas.

El debate político parece nacionalizado. ¿Cómo afecta esto a la identidad del MPN?

Yo veo que este gobierno está alineado al macrismo. Se le apoya un presupuesto al FMI y, a la hora de votar una ley de los jubilados, la candidata de mi partido votó en contra, algo que no tiene nada que ver con lo que se prometió en la campaña para Diputados.

—¿Pero eso no es un poco la historia del partido provincial? En 2011 Sapag se alineó a Cristina Kirchner.

Todo alineamiento a un gobierno nacional sin limitaciones ni condicionamiento lo veo mal. Hay que focalizarse en Neuquén y dialogar con Nación. Pero dialogar de pie.

—¿Se siente hoy un opositor dentro del MPN?

Me hacen sentir un opositor por mi personalidad y mi búsqueda de trabajo político que he hecho durante años de forma muy independiente en el partido.

—¿Le es fiel a Omar Gutiérrez? Se habló de que el gobernador busca un vice fiel para la próxima elección.

Le he sido fiel en lo institucional, le aseguro el acompañamiento a Omar Gutiérrez hasta el 10 de diciembre de 2019 con absoluta nobleza y lealtad como lo vengo haciendo con mi vida. Sí, por supuesto, con él no comparto la manera en que se alienó con el macrismo.

