"Soy papá hecho mujer"

Luego, consultada sobre su presencia en la marcha de “Ni Una Menos”, dijo: “Sí, yo defiendo que se respete a las mujeres. ¿Sabés que esa fue la primera vez que subí a un subte? Fui con ochenta compañeros”, contó.

Buena opción

Al preguntarle si sabe que nació de la subrogación de vientre, respondió: “Sí. No es algo sobrenatural, está bien. Leí varias veces que lo comparaban con la prostitución, porque cosifica a la mujer, porque se le paga, pero para mí nada que ver. Encima dicen que es egoísta, porque podés adoptar. Entonces egoísta también es tener hijos entre un hombre y una mujer. Para mí es una buena opción cuando hay una pareja homosexual, como en el caso de papá, o si la madre no puede tenerlos. Además, adoptar no es tan fácil”. Marta dejó en claro que nunca quiso saber de quién eran los óvulos o quién los llevó en el vientre. “Legalmente no son mi mamá, no me importan”. Sobre cómo se lleva con Felipe, su mellizo, expresó: “A veces nos odiamos No soy muy amorosa”.

Seis años extrañando

A Marta no le gusta mucho cuando la indagan sobre su papá: “Me pone incómoda hablar de él. Hace 6 años que no está, y obvio que lo extraño. Me dicen que soy Ricardo en versión mujer. Quizás porque no me dejo pisar por nadie, como me decía papá. Y porque era la única que lo hacía callar”. Cuando le preguntaron si se daba cuenta de la gente que se acercaba a su padre por interés, dijo: “Sí, pero no quiero dar nombres”.