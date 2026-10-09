Seguridad en escuelas: avanzarán en la instalación de detectores de monóxido de carbono

Adquirirán equipamiento para cubrir de forma gradual todos los establecimientos escolares. La ministra Soledad Martínez explicó los alcances de la medida.

La ministra de Educación, Soledad Martínez , ratificó el respaldo al proyecto de ley que establece la obligatoriedad de instalar detectores de monóxido de carbono y fugas de gas en todos los establecimientos educativos neuquinos.

Según se indicó oficialmente este jueves, esta acción ya se ejecutaba en escuelas en las que el funcionamiento del sistema de gas y calefacción requerían particularmente un seguimiento exhaustivo.

La funcionaria explicó que la cartera educativa realizará una compra a gran escala de equipamiento para cubrir de forma gradual a todos los establecimientos escolares y destacó que la norma consolida una línea de trabajo que el ministerio ya venía ejecutando de manera preventiva.

“Nosotros ya expresamos nuestro aval a este proyecto. De hecho, es algo que ya veníamos haciendo ante situaciones puntuales de intervención, cuando los sistemas de calefacción estaban comprometidos o existían dudas respecto a su funcionamiento”, señaló Martínez.

Respecto a la aplicación efectiva de la ley en el territorio provincial, la ministra explicó que la incorporación del equipamiento se realizará de forma gradual.

“Lo que le planteamos a la Legislatura es que nos permitan trabajar en un esquema de progresión para ir haciendo la instalación, debido a que no contamos con la capacidad operativa para realizarlo de manera simultánea en todos los edificios”, indicó la funcionaria provincial.

En este sentido, la ministra de Educación adelantó los próximos pasos administrativos y logísticos indicando que “comenzaremos con la compra grande de medidores para poder desplegar la instalación en todas las escuelas de la provincia”, y ratificó el compromiso del Gobierno provincial con la seguridad edilicia y el resguardo de las comunidades educativas en todo el territorio.

“Con esta medida, el Gobierno provincial reafirma la prioridad otorgada a la seguridad en el ámbito escolar, garantizando entornos cuidados e infraestructura segura para acompañar el desarrollo cotidiano de estudiantes, docentes, y de todo el personal en cada institución de las distintas regiones”, se informó.

Obras

Por otra parte, como parte de la política de articulación directa con las instituciones que sostiene el Gobierno provincial, la ministra de Educación, Soledad Martínez, concretó una serie de encuentros en Las Lajas, San Demetrio y Cutral Co. La agenda incluyó una reunión con referentes de la Escuela N°283 de San Demetrio por la obra de ampliación y un Salón de Usos Múltiples en curso, su participación en las VIII Jornadas de Experiencias Pedagógicas del ISFD N°7 y el relevamiento de infraestructura junto a autoridades del Centro de Formación Profesional N°22.

La funcionaria se reunió con familias de la escuela primaria N°283 de San Demetrio, que se encuentra actualmente en obra. En dicha institución se construye un Salón de Usos Múltiples (SUM) con una inversión superior a los 900 millones de pesos, bajo la modalidad de obra delegada al municipio de Las Lajas. Además, está prevista una intervención integral en el edificio existente: aulas, sanitarios y varias refacciones.

En esa oportunidad, Martínez explicó que, para cumplir con los plazos de finalización de obra propuestos, era necesario reubicar a su comunidad. En virtud a ello, el martes 6, la institución comenzó a tener su dictado de clases en la escuela primaria N°170 de Las Lajas, que cedió parte de sus instalaciones a tal fin.