Escándalo en Aluminé: echaron a una funcionaria municipal tras una violenta agresión en la calle

El intendente Diego Victoria desplazó a la secretaria de Ambiente tras un episodio callejero. La medida se tomó bajo una línea de tolerancia cero.

Hay un contexto de violencia en Aluminé en los últimos meses.

Aluminé vive días de conmoción. Cuando todavía no se apaga el dolor por el femicidio de Noemí Matamala, un nuevo hecho de violencia generó un fuerte revuelo en el pueblo cordillerano. Esta vez salpicó al propio gabinete municipal. El intendente Diego Victoria apartó de manera definitiva a la secretaria de Ambiente, Gloria Molina , señalada por una presunta agresión física contra una mujer en plena calle.

La medida se conoció a través de un comunicado oficial difundido en las redes del municipio y del jefe comunal. Allí, el Ejecutivo habló de una situación de violencia "que tomó estado público", sin detallar qué ocurrió, quiénes estuvieron involucrados ni si existe una denuncia formal en curso.

El texto oficial se limitó a confirmar el apartamiento definitivo de la funcionaria y a encuadrar la medida en una política de "tolerancia cero" frente a cualquier expresión de violencia, más allá de quién esté involucrado o del ámbito en que ocurra.

"La violencia no puede ser naturalizada", sostuvo Victoria, quien agregó que quienes ocupan cargos públicos tienen la obligación de actuar con coherencia y dar el ejemplo.

El municipio indicó que trabaja con sus equipos técnicos y legales en las actuaciones administrativas correspondientes, respetando la normativa vigente y las garantías legales. Sin embargo, no informó si la víctima radicó una denuncia, cuál es su estado de salud ni qué intervención tuvo, si la tuvo, la Justicia.

Según pudo saber LM Neuquén, hasta el momento el caso no habría llegado al Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con versiones, la agresión ocurrió en la vía pública y tuvo como víctima a una mujer, madre de dos nenas. Según esas mismas versiones, en el episodio también habría participado un empleado del EPEN, expareja de la mujer atacada.

Una publicación en Facebook que se viralizó en las últimas horas sostiene que la víctima tuvo que ser asistida en la guardia del hospital de Aluminé por los golpes recibidos, pero no pudo ser confirmada. Incluso oficialmente en la Municipalidad no salieron a decir si se trata o no de un caso de violencia de género, solo "hechos de público conocimiento".

Aluminé ya marchó por el femicidio de Noemí Matamala. Gentileza José Lebicura

En el pueblo, los comentarios hablan de que la mujer habría sido golpeada mientras estaba en el piso. Ese dato no fue confirmado por fuentes oficiales.

Molina, quien figura en el organigrama municipal como técnica a cargo de la Secretaría de Ambiente, no realizó declaraciones públicas.

Un pueblo con heridas abiertas

El episodio llega en un momento especialmente sensible para Aluminé. El pasado 21 de agosto, Noemí Mabel Matamala, de 49 años, fue atacada con un hacha en una vivienda del barrio Sector Productivo. Murió el 4 de septiembre en el hospital Castro Rendón, tras 13 días de internación, y su caso se convirtió en el primer femicidio del año en la provincia.

El acusado, Lucas Serrano, de 38 años, fue detenido en el barrio Hue Che por personal de la Comisaría 29°. Inicialmente imputado por tentativa de femicidio, este lunes la Fiscalía reformuló los cargos y ahora lo acusa por femicidio consumado.

La memoria colectiva de la localidad también carga con el femicidio de Margarita González, en 2007. Su nombre bautiza desde 2024 a la Oficina de Intervención Primaria en Situaciones de Género que funciona en la Comisaría 29°.

Muchas preguntas sin contestar

Con ese telón de fondo, la salida de Molina generó tanto respaldo a la rapidez del intendente como interrogantes sobre la falta de información. ¿Hubo denuncia? ¿Intervino la Oficina de Género? ¿Qué papel tuvo el empleado del EPEN? ¿La empresa provincial tomó alguna medida?

Por ahora, la única certeza es que la Secretaría de Ambiente quedó vacante y que Aluminé vuelve a mirar de frente una violencia que no le da tregua.