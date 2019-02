Se ha establecido que “eludir o bloquear anuncios en el servicio de Spotify, o crear o distribuir herramientas diseñadas para bloquear anuncios en el servicio de Spotify puede resultar en la terminación o suspensión inmediata de la cuenta”. Según ellos, a causa de estas trampas pierden entre 3 y 15 millones de dólares más al año.

Actualmente existen 116 millones de usuarios que no pagan por el servicio frente a 96 millones que sí. Cuando no eres un suscriptor premium, la manera de contribuir con los ingresos de Spotify es pasar unos segundo oyendo sus anuncios. Según la firma, si un usuario gratuito no escucha sus avisos, no deseará convertirse en un cliente de pago.

Desde el año pasado están trabajando en un monitoreo para detectar a aquellos que usen aplicaciones que modifican el streaming, bloqueando sus cuentas temporalmente. Además, ya habían decidido cerrar las cuentas familiares de quienes no vivían en la misma casa.

Este tipo de medidas no solo la ha tomado Spotify. Youtube estableció que ya no podrás omitir anuncios; aunque otros como Google piensan diferente, el navegador eliminó sus pop-ups más molestosos para sus usuarios.

Fuente: nmas1

