También se informó que el centro de esquí Cerro Bayo no podrá abrir este fin de semana y que están prohibidas las reuniones familiares y sociales, actividades deportivas, cultos y gimnasios.

El intendente Stefani indicó que "estamos al borde la circulación comunitaria, por lo que nos tomamos estas 48 horas más para analizar la situación y controlar los contagios". Comentó que actualmente hay dos conglomerados detectados: uno surgido a partir de un hombre que llegó desde Cipolletti y otro que contrajo el virus en Piedra del Águila. Este último es un efectivo policial.

Durante la conferencia de prensa junto al Jefe de la Zona Sanitaria IV, Néstor Sáenz, el intendente sostuvo que el caso más preocupante es el de una mujer embarazada, positivo covid, que no tiene nexo epidemiológico establecido hasta el momento.

A los 17 casos que están confirmados, se suman los 75 hisopados que se esperan los resultados desde el Laboratorio Central. "Muchos de ellos pueden ser positivos”, especuló Stefani.

Conferencia de prensa con el intendente Fabio Stefani y el Jefe de Zona Sanitaria IV Néstor Saenz

El jefe comunal advirtió que “lamentablemente esto es muy dinámico, hoy tenemos 16 casos (una hora después ya se había confirmado otro), pero les pido que se cuiden porque el sistema de salud se encuentra en estado crítico y cuando se terminen las camas en la zona centro de la provincia se van a derivar a San Martín de los Andes, y no me gustaría que no tengamos dónde derivar los casos de Villa la Angostura. Por eso les pido el máximo esfuerzo en cuidarse y mantener las medidas de prevención”.

Sobra la posibilidad de una sala de terapia intensiva en Villa la Angostura el Jefe de la Zona Sanitaria, Dr Saénz, explicó que “vos podés comprar la tecnología o el equipamiento necesario, pero el problema es tener los recursos humanos porque no tenemos una lista de profesionales esperando para poder trabajar".