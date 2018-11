Stolbizer: "Macri dejó Vaca Muerta a los empresarios"

Alfonsín no ocultó su decepción con el rol del radicalismo en Cambiemos a la hora de explicar su apartamiento de la línea hegemónica del partido. “El radicalismo debió haber evitado muchas cosas que se hicieron desde el gobierno nacional”, reclamó.

Y a renglón seguido listó una serie de críticas puntuales hacia la conducción de su partido. “El radicalismo no ha cumplido con lo que dijo al momento de celebrar el acuerdo con el PRO: en lugar de hacerse cargo de las diferencias, de procurar influir en las decisiones, de tratar de neutralizar el sesgo liberal del gobierno del PRO; actuó de manera acrítica haciendo seguidismo, casi como un convidado de piedra”, cuestionó. “Eso no es lo mejor para el país ni para el gobierno. Espero que empiecen a cambiar hacia adelante porque los hechos nos han dado la razón”, desplegó el ex diputado nacional.

De origen radical, los dirigentes se embarcaron en la reconstrucción de una fuerza política de raigambre socialdemócrata junto al socialismo.

Su compañera de ruta describió las condiciones que generan una esperanza en el espacio incipiente para colarse como alternativa electoral en las presidenciales del año que viene. “Hoy hay un mal gobierno que ha decidido ponerse el traje de defensa de los intereses de los más poderosos en desmedro de los sectores medios y bajos, que interpreta un modelo cada vez más conservador de centroderecha. Y la alternativa no pude ser volver al pasado con los que fueron peores que los que están. Muchos argentinos votaron hasta con ilusión a Mauricio Macri, pensando no tanto en la propuesta que les hacía sino en dar una vuelta de página al kirchnerismo. Sin embargo, a tres años de asumir no cumplió con las promesas de campaña que hizo ni para alejar al kirchnerismo, que sigue pisándole los talones”, se explayó la fundadora del GEN.

La estructura de ese partido aparece hoy como la herramienta institucional del espacio para competir en los comicios a nivel nacional, explicó la ex diputada.

“Nuestro país tiene una riqueza extraordinaria en términos de los recursos necesarios para generar energías limpias, y no estamos dando esa discusión seriamente”, dijo Margarita Stolbizer, ex diputada nacional y fundadora del partido Gen

Vaca Muerta

Como era previsible, en el paso por Neuquén se coló Vaca Muerta entre los temas que dominan la agenda del nuevo espacio progresista. “Ha sido materia de toda nuestra conversación aquí en Neuquén”, remarcó Stolbizer, quien se hizo cargo de exponer la crítica postura del sector frente a la política del gobierno de Mauricio Macri para la explotación de los recursos de la formación neuquina.

El abordaje de la cuestión transitó por dos ejes principales: el rol del Estado frente a los intereses de las empresas y los riesgos ambientales que se corren.

“Tenemos la necesidad de establecer una visión de equilibrio, que advierta sobre los riesgos de algo que hoy aparece como la panacea con el Estado prácticamente ausente, que no puede estar librado a los intereses de los sectores privados”, advirtió de entrada.

Luego planteó qué pretende el espacio para la producción en la formación: “Creemos que puede ser una buena oportunidad en la medida en que seamos capaces de regular la explotación con mucha seriedad y con una perspectiva de futuro. Hay que tener responsabilidad para no hipotecar el futuro de las generaciones que vienen. Hay que mirar con mucho cuidado lo que pasa en los lugares de explotación de los recursos naturales, adonde el negocio lo hacen algunos que se llevan los recursos y dejan en esos lugares la pobreza”.

La ex candidata presidencial reconoció que Vaca Muerta “ha generado un impacto extraordinario en Neuquén. Se ven inversiones, se empiezan a construir hoteles y edificios. Hay una burbuja de crecimiento”.

Al mismo tiempo, recriminó que Macri “dejó a la gente librada a su buena suerte y libró los grandes negocios, los intereses de las grandes empresas”.

Alfonsín: “Tengo muchas diferencias con Pechi Quiroga en cómo él entiende a la UCR ahora y hace cinco años”

Ricardo Alfonsín afrontó la respuesta a una requisitoria inevitable en su paso por la ciudad de Neuquén: la posición ultramacrista del intendente Horacio “Pechi” Quiroga, que ubica al radicalismo local alineado sin fisuras con el gobierno nacional.

“Yo no le digo nada a Pechi Quiroga, en todo caso les digo a los afiliados”, deslizó antes de avanzar más profundamente sobre la cuestión. “A Pechi Quiroga lo respeto, pero tengo muchas diferencias con él respecto de cómo entiende a la Unión Cívica Radical ahora y hace cinco años. Espero que algún día comprenda que la UCR es antes que nada un conjunto de ideas, que las ideas no son incidentales; las ideas en política son fundamentales. Yo espero que todos los radicales exijan a los dirigentes el respeto por el conjunto de ideas que define al partido”, analizó.

En la consideración sobre Quiroga, Alfonsín resumió buena parte de los motivos que lo separan de la conducción del partido radical, encabezada por el mendocino Alfredo Cornejo, con la que están alineados todos los dirigentes del partido con funciones ejecutivas y legislativas.

Sobre las posibilidades de que se amplíe el número de radicales en el nuevo espacio que se está gestando, Alfonsín se mostró entusiasta. “Ya se han sumado dirigentes importantes en varias provincias y estamos confiados en que el espacio servirá de contención para los que no están de acuerdo con el presente”, dijo.

