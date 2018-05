Storioni: "Con este nivel de violencia no se puede dialogar"

Es el segundo funcionario provincial que es escrachado por referentes sindicales en medio del conflicto docente que lleva más de 30 días de paro desde el inicio del ciclo lectivo. La semana pasada, el propio gobernador Omar Gutiérrez sufrió una situación similar cuando participaba de la celebración de una misa.

En declaraciones a LU5, la ministra Storioni dijo que "cuando finalizaba el acto irrumpieron unas 60 personas con pancartas de ATEN al SUM de la escuela". Y agregó: "Yo me estaba despidiendo, cuando avanzó el grupo y el delegado de ATEN Centenario me entregó un petitorio".

La funcionaria provincial cruzó algunas palabras con los referentes gremiales aunque consideró que "no correspondía, no era el lugar después de un acto muy emotivo".

Contó que al retirarse del establecimiento y subir a un vehículo que la trasladaría a esta Capital, "quedamos atrapados porque lo rodearon. Allí comenzaron los improperios y le hicieron pegatina".

Storioni dijo a LU5 que "yo me baje, intenté dialogar pero fue imposible en la calle" y recalcó: "Pedí que me permitieran circular libremente". La ministra criticó la violencia sindical que fue observada por grandes y chicos frente a la escuela que festejaba el aniversario.

La funcionaria estuvo "más de una hora y media en el vehículo hasta que llegó la Policía" y "ahí me baje de nuevo para dialogar pero no pudimos circular".

Entonces, "camine en el medio de los manifestantes hacia el interior de la escuela" y allí "me encerraron en la dirección de la escuela".

CENTENARIO, Neuquen. El mismo manifestante de ATEN dice tener de REHÉN a la.Ministro @CrisStorioni en la camioneta.

Storioni dijo que insistió en el diálogo con algunos representantes pero no tuvo suerte en tratar de que desistir la actitud de los representantes de ATEN. "Este tipo de protestas tiene una fuerte motivacion politica partidaria", sostuvo la titular de la cartera de Educación.

La ministra adelantó que realizará una denuncia penal porque "he sentido hasta un poco de vulnerabilidad, hasta de violencia de género, me he sentido violentada". Y enfatizó: "Fue una fuerza desmedida, y con este nivel de violencia no se puede dialogar".

Desde ATEN insistieron que no se trataba de retenerla a la ministra en la institución sino de exigirle que llame a los otros ministros para acordar un nuevo encuentro.

--> La Provincia repudió la actitud violenta de ATEN

“Primero queremos repudiar una actitud violenta y beligerante de la dirigencia sindical y expresar nuestra solidaridad con la comunidad educativa de la escuela 305 de Centenario, donde alumnos, madres, padres y docentes celebraban el aniversario de la institución”, sostuvo el ministro de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno, Juan Pablo Prezzoli.

El funcionario agregó que la escuela en la que irrumpió la dirigencia gremial “es una institución que está funcionando, con sus docentes trabajando y dando clases; y la dirigencia sindical atropelló derechos intentando empañar esos festejos”.

Prezzoli también expresó el apoyo y el acompañamiento del Gobierno provincial a la ministra de Educación y a las integrantes de su equipo de trabajo que la acompañaban, y que fueron abordadas por la dirigencia gremial primero en la escuela y luego retenidas durante más de una hora dentro de un vehículo. “Estas son las muestras de que la impotencia y la violencia representan la incapacidad para dialogar”, sostuvo.

Sobre la relación con el gremio docente, el funcionario recordó que el diálogo “siempre está abierto en la agenda educativa en el CPE, que es el ámbito natural y legal; y es donde en estos momentos la ministra está trabajando”.

Sin embargo, Prezzoli fue tajante respecto de la cuestión salarial: “No hay nueva mesa porque la Provincia ha hecho y ratificado la mejor propuesta del país que es el aumento automático de los salarios según la inflación; el blindaje del salario de los trabajadores y trabajadoras”, dijo.

