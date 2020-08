Su entrenador la violó, la embarazó y la hizo abortar

Su madre murió cuando ella tenía 12 años, justo antes de que empezara a competir. Su padre se volvió alcohólico y formó pareja con otra mujer. Su hija mejoraba rápidamente en las piscinas, aunque tenía muy bajas calificaciones en la escuela. "Nadar era algo que me encantaba hacer y estaba buscando un lugar en los Juegos Olímpicos. Fue lo único positivo de mi vida en ese momento. Un día mi padre vino a la piscina y me sacó del entrenamiento, diciendo que si volvía al día siguiente no volvería a casa. Fui a la mañana siguiente a entrenar y cuando regresé a mi casa, todas mis cosas estaban fuera", contó Sarah.

Luego de quedarse tres semanas en la casa de una amiga, MacFarland la invitó a vivir con él a un departamento de una habitación. Sarah, de por entonces 16 años, dice que se convirtió en un "blanco fácil" para su entrenador y que nadie hizo nada para evitarlo. "Todo el mundo sabía que vivía con un hombre de unos 30 años, pero nadie me preguntó si estaba bien o si me pasaba algo malo", razonó.

Allí empezó su tortura a todo nivel. Ehekircher reveló que fue violada por primera vez en una competencia de natación en California. Ella no lo denunció porque sentía culpa de que él le daba casa, comida, ropa, pagaba sus viajes y todo lo que necesitaba. Aún soñaba con llegar a los Juegos Olímpicos.

016-pileta.png

Después de aceptar una beca de natación para la Universidad de Arkansas, Sarah quedó embarazada de su entrenador. Él la llevó de regreso a Colorado para abortar. Ocho meses después, interrumpió un segundo embarazo de MacFarland. "Los abortos fueron una parte muy dolorosa y traumática de mi vida, se convirtió en una maleza que se hacía cada vez más grande. En 1999, fui hospitalizada en Virginia después de mi primer intento de suicidio", confesó Ehekircher.

En California, a partir de este año, las víctimas de abuso sexual tienen hasta tres años para presentar reclamos que anteriormente estaban prescritos. Eso motivó a Sarah a buscar justicia y ver a su abusador enfrentar las consecuencias de una vez por todas.

En 2004 Sara Ehekircher alzó la voz de forma interna en la USA Swimming, pero le dijeron que lo superara, porque no era la única y sucedía todo el tiempo. En 2010, hizo una denuncia formal en la entidad, y McFarland admitió que habían tenido relaciones sexuales pero insistió en que Sarah tenía 18 años. Y, en ese momento, USA Swimming no tenía ninguna regla en contra del sexo entre los entrenadores y sus nadadores adultos. Eso cambió recién en 2013. "Mi entrenador me había explotado, abusado y traicionado, y también USA Swimming, no una, sino dos veces", lamentó ella.