Su ex amenaza con matarla pero nadie la ayuda

“Tengo mucho miedo, no duermo de noche, espero a que amanezca para poder dormirme”, confió angustiada la víctima, quien ha denunciado cada uno de los violentos episodios. “No tomaron ninguna medida, la Policía dice que ha informado a la fiscal de turno y que no pueden hacer nada hasta que no termine la feria judicial. Le pido a la Justicia que haga algo, alguna solución tiene que haber. No quiero estar así”, afirmó la joven madre.

“Pienso que en cualquiera de estos días me va a matar, va a matar a los nenes. Me dice que va a matar al más bebé, después al grande y después a mí. En el día me llama 40, 60 veces. Me manda mensajes, me insulta. No puedo estar así, no salgo a la calle, siento miedo, no duermo de noche”, aseguró la mujer, que vive un verdadero calvario.

