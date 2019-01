Su ex esposa le mintió: es estéril y no son sus hijos

Mason, de 55 años, afirma que su ex mujer tuvo un amante a principios de los años 90, por lo que le reclama en la Justicia más de 300.000 dólares. En 2016, diez años después de que se divorciaran, la ex cónyuge le confesó el adulterio, aunque no dijo con quién, después de que el hombre le reclamara la paternidad de sus hijos. “Todavía los considero mis hijos aunque no soy su padre biológico, y los extraño mucho”, reveló el millonario en una entrevista. “No sabés lo que es real y lo que no, es como si estuviera viviendo en ‘la Matrix’”, sentenció.