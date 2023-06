Su hijo lo denunció por usurpación y ahora enfrenta un desalojo

Tiempo después su padre viajó a Chile con su madre, donde también tienen casa. La mujer falleció, vino la pandemia de Covid-19 y no pudo regresar. El hombre se enfermó de cáncer e inició un largo tratamiento de nueve meses. Su hijo mayor fue a visitarlo y se lo quiso traer con él porque no estaba bien. "Se vino para acá y resulta que cuando llegó, quiso entrar a su casa y mi hermano no le dejó entrar. Le dijo que ya no era más dueño de todo esto. Para esto, el taller que tenía lo cerro y se hizo policía bombero", relató Cares a LMNeuquén.