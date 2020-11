Su madrastra la torturó de niña y le decía Cenicienta

La muchacha relató que era obligada a mentir en forma constante para ocultar las lesiones y las heridas que le ocasionaba. Una vez, llegó a tener 50 moretones en su cuerpo producto de los abusos. "Sus hijos podían salir a pasear con amigos de su elección. A mi hermana y a mí, se nos negó la libertad. En cambio, nos encerraron a su residencia para limpiar lo que habían dejado ella y sus hijos. Bridget me dijo yo era como la Cenicienta porque no era querida ni amada. Durante 11 años, me dijo que nadie me creería si hablaba sobre la tortura vil, sádica, física y mental a la que me sometía", contó la víctima y recordó ante los tribunales locales: "Una de las muchas mentiras que tuve que contar fue cómo me rompí el pulgar. La verdad es que ella me lo rompió. Me retorció la mano tanto que en realidad rompió el hueso".

El abogado de la acusada, llamada Bridget Kenneally, sostuvo que la mujer no tenía antecedentes penales y "una historia psiquiátrica prolongada". Además, indicó que ella se disculpaba por sus acciones y que se arrepentía. No obstante, el juez local O’Donnabhain la encarceló durante dos años diciendo que estaba horrorizado por la historia. Para muchos compañeros de la víctima, la sentencia fue irrisoria.