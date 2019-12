Sueños e ilusiones para un 2020 que viene recargado

Gigantes se reforzó con jugadores de jerarquía como Bruno Lima (punta receptor de la Selección Argentina); el central brasileño Carneiro Dos Santos Jonadabe; el chileno, Dusan Bonacic; el venezolano Willner Rivas; Javier Filardi y Juan Finoli, entre otros, que llegaron para sumarse a Javier Sánchez, y Martín Hernández con la misión de cumplir el sueño de meter a su equipo en las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina después de doce temporadas. El conjunto de Camilo Soto se fue al receso ubicado entre los cuatro mejores junto a Bolívar, Ciudad Voley y Ateneo, posición que buscará sostener en la reanudación para pelear por el título.

En básquetbol, también Centro Español, como El Dino, buscará arribar a las semifinales de Conferencia, instancia en la que ya estuvo en su primera temporada y no pudo conseguir el año pasado al caer ante Deportivo Viedma. Lo propio buscará Petrolero Argentino, dirigido esta temporada por un ex del Torito, Patricio Denegri. También los equipos del Torneo Federal albergan sueños. Pacífico que el año pasado peleó la permanencia, ahora retomará la competencia siendo el mejor equipo neuquino de la División Patagónica que lidera Sol de Mayo; Pérfora, siempre animador y candidato tendrá el desafío de volver a jugar playoffs, objetivo que también perseguirá Independiente, aunque deberá salir del fondo de la tabla. Para Centenario, los objetivos no son menores pese a ser debutante en la categoría.

En fútbol, Independiente, Alianza y Rincón, serán los tres representantes en el Regional Amateur por el ascenso al Torneo Federal A. A nivel individual el zapalino Marcos Marcos Acuña, apostará a mantenerse en la Selección que tendrá como meta la Copa América y en la Superliga, el arquero de Racing, Gabriel Arias y el lateral, de Patronato, Leandro Marín, se centraran en cerrar el campeonato de la mejor manera.

El deporte motor tambíen tendrá un 2020 a pleno con la presencia de las principales categorías nacionales en el autódromo de Centenario encabezadas por el Turismo Carretera que, nuevamente tendrá doble presencia con la disputa de la segunda fecha (marzo) y el Gran Premio Coronación (noviembre); el Mundial de Motocross que por sexta vez consecutiva correrá en Villa La Angostura. Y están a confirmar el Turismo Nacional, el TC Mouras, la camionetas Pick Up, el Súper TC 2000 y la fecha del Campeonato Argentino de Rally. En varias de estas divisiones habrá neuquinos, en La Máxima Juan Cruz Benvenuti y Camilo Echevarría; Lautaro de la Iglesia en el TC Pista más Daniel Nefa que se sumará esta temporada y en rally, Martín Suriani, campeón en la RC2A escucha ofertas para sumarse a la máxima categoría que es el Maxi Rally.

En Rugby, Neuquén, con Crístian Mendieta como nuevo DT buscará seguir progresando en el Top 8 Cuyano y en boxeo, el superligero Mauro Godoy (35, 17 Kos, 5, 1), peleará el 1 de febrero en Belfast; irlanda con el invicto local Sean McComb.

6 vez del Motocross Mundial

Nuevamente Villa La Angostura será anfitrión del Campeonato Mundial de la disciplina. La fecha será el 22 de marzo.

12 temporadas sin semis

La última vez que Gigantes llegó a una semifinales de Liga, fue en la temporada 2007/´08 cuando cayó ante Huracán de Trelew.