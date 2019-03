Sufre una infección que le deformó la cara y pide ayuda

Filipinas. Una mujer filipina está desesperada y, a través de un video, emitió un pedido de ayuda para identificar una rara enfermedad que sufre, la cual provocó la deformación de su cara y pone en peligro su vida. Librada Patam, de 68 años, explicó que su grave condición empezó a partir de un grano que apareció en su cara en 2013, posteriormente fue empeorando y le comenzaron a salir más granos por toda la cara. Su piel se infecta constantemente y supura pus. La mujer, oriunda de Cavite, recurrió a chamanes locales que le dijeron que fue maldecida por una bruja. Una vez tuvo la posibilidad de concurrir el médico, quien no le hizo un seguimiento de la cita. Tomó un tratamiento de seis meses de medicación pero “salió mal” y no aminoró su infección. El médico dijo que su rara enfermedad puede tratarse de neurofibromatosis, una enfermedad genética que causa tumores no cancerosos. Ella, según contó, teme por su vida.