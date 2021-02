“De muchos profesionales de primera línea y de distintas áreas (médicos deportólogos, kinesiólogos, nutricionistas, por mencionar algunas) he escuchado que el deporte de alto rendimiento no es saludable ya que constantemente desafía los límites, llegando a atentar con la salud y que no cualquiera puede permanecer inmune ante esto. Y lo mental y emocional tampoco escapa al respecto”, sostuvo.