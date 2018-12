Súper ilógico casi todo

Tevez y Benedetto abren la boca y arman revuelo últimamente. Pasó tras la ida en el Monumental y ayer otra vez encendieron la mecha, sin reparar en lo sensible que están los ánimos. No contribuyeron mucho a la paz desde la vereda de enfrente, con Ponzio y, en menor medida, Maidana tildando poco menos que de mentirosos al Apache y compañía. Tampoco Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, bajó los decibeles, comparando en un medio español los incidentes del Monumental con el 11S, desligándose de los violentos episodios de la revancha frustrada en el estadio del Millo y hasta denunciando en un famoso diario que los hinchas de Boca lo amenazan de muerte (si es tan así, debería recurrir a la Justicia y dejar constancia de ello). Fue un día súper polémico el de ayer, que aumentó el peligroso nivel de tensión que rodea a un partido de fútbol (no hay que perder de vista eso) y mostró la intolerancia que hay en los protagonistas, que no esconden sus rencores y siguen sembrando odio.