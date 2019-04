Supo que sería madre 45 minutos antes del parto

“La partera llegó al auto pensando que todavía tenía tiempo, me hizo preguntas, pero después abrió la puerta del coche y la bebé ya estaba allí. Ya la había dado a luz”. Emmalouise Leggate, la madre contó los detalles del nacimiento de la beba.

“Me sorprendí mucho. No parecía algo real. Mi abuela estaba tan sorprendida que no podía creerlo. Tuvimos mucha suerte de que todo salió bien. La verdad es que no me había realizado una prueba de embarazo, no tenía síntomas, nada. Nada de nada”, explicó a The Sun. Todavía no logra comprender cómo nunca tuvo señales de su embarazo: “La gente tiende a descubrir su embarazo alrededor de su escaneo de 20 semanas, una vez que el bebé comienza a patear, pero Ciara nunca lo hizo. Nunca sentí que ella pateara. Tampoco tuve náuseas matutinas ni antojos, nada de eso”. El único dato que le dio su cuerpo fue que la menstruación se detuvo, pero ella lo desestimó creyendo que se debía a la pastilla anticonceptiva que estaba tomando. “Al comienzo de usar la píldora estuve indispuesta, pero era diferente a lo de siempre. Luego mis períodos simplemente se detuvieron por completo, así que pensé que era por los cambios que tuvo mi cuerpo con la pastilla”.

Aunque nunca le creció la barriga, ella sí tuvo un crecimiento en su peso, pero de otra manera a la de un embarazo: “El peso estaba en todo mi cuerpo, más en mis brazos, piernas y cara que en cualquier otro lugar. Mi estómago nunca creció”. A ocho meses de aquella mañana, Emmalouise tiene claro que ahora va a cuidarse al máximo: “Fue lo mejor que pudo haber ocurrido. Pero ya no tendremos más bebés sorpresa”, bromeó.

Los instantes previos al nacimiento de la pequeña dentro de un auto

el primer síntoma claro lo tuvo recién 45 minutos antes de dar a luz cuando un golpe la despertó de repente. “el golpe vino de la nada y me despertó esa mañana. Fue un golpe fuerte e inesperado”. De inmediato su madre y su abuela la llevaron al hospital: “Mi abuela me repetía: ‘Definitivamente es un bebé, pero no creo que estés lista para dar a luz ahora mismo’”. sin embargo, la realidad era otra.

“Para cuando subí al auto, las contracciones llegaban cada dos minutos y luego rompí bolsa”. Una vez en el estacionamiento de la clínica, su madre fue a buscar a un especialista pero la bebé no les dio tiempo: “acabábamos de estacionarnos afuera del hospital y mi abuela me rogaba que esperara: ‘esperá cinco minutos, ¿no podés esperar cinco minutos?’ simplemente no pude”.