"Yo hace tres años que vivo entre Tucumán y Córdoba. Acá está estudiando Micaela, que se enfermó hace unas semanas y además, por la situación económica, nos acabamos de mudar a un departamento" sostuvo Susana.

"Yo estoy siempre a disposición de la Justicia y siempre me voy a presentar: ahora no lo hice porque no estoy en la provincia y porque no fui notificada", añadió.

"Es de público conocimiento que la señora Trimarco está desde hace un tiempo en Córdoba Capital y ya no vive en su domicilio de Tucumán, en la calle Thames", remarcó el abogado de Trimarco, José D´Antona, luego de que estallara la noticia.

El letrado recordó que Trimarco y su nieta Micaela, la hija de Marita, sufrieron amenazas y varios atentados mientras vivían en San Miguel de Tucumán e indicó que la vivienda familiar está "inhabitable".

"Es una situación inaudita, en 26 años de profesión nunca vi algo así", aseguró el abogado.