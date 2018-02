El ex juez sumó una causa penal a partir de una investigación de LMN que daba cuenta que en mayo de 2014 tuvo un accidente y con la cooperación de la Policía logró cambiar el lugar del hecho y así logró que la aseguradora le pagara un 0 kilómetro.

En la causa además del ex magistrado quedó involucrada el coordinador de Tránsito de ese entonces, Enzo Millahual, y el ex jefe de Policía Raúl Laserna quien le prestó un auto oficial para que el ex juez anduviera mientras aguardaba que la aseguradora le pagara el vehículo.

Laserna fue sobreseído por la fiscalía debido a la falta de elementos de prueba a pesar de que el testimonio que confirmaba el préstamo era el del subjefe de la Policía Raúl Liria.

En definitiva, Millahual y Muñoz fueron acusados por estafa, peculado e incumplimiento en los deberes de funcionario público. La causa se elevó a juicio a fines de noviembre y la Ofiju impuso como fecha para el debate entre el 19 y 23 de febrero.

Muñoz fue destituido el 11 de febrero de 2017 tras chocar a una pareja, dejarlos dentro de un canal, darse a la fuga y luego negarse a realizar el control de alcoholemia.

