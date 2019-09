Además, Stallone demostró su interés en una secuela de 'Tango y Cash' (Tango & Cash, 1989), pero parece que Kurt Russell no estaría muy convencido.

"Yo la haría en un segundo, pero se lo comenté a Kurt y no está convencido del todo. Me dijo ' No lo sé Sly, antaño estábamos en nuestro mejor momento y ahora estamos en tiempo de descuento' le insistí y me dijo que me diría cuando cuando vuelva de un viaje", concluyó Stallone.

