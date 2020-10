Taxista ayudó a un hombre recién asaltado y recuperó lo robado

Según contó el hombre en diálogo con LU5 , el robo ocurrió este viernes alrededor de las 7.30 en la esquina de Necochea y Primero de Enero cuando vio a un hombre tirado y lleno de tierra. La situación le llamó la atención y se detuvo. "Me acaban de asaltar", le dijo la víctima, y el chofer decidió ir en busca de los ladrones, con ayuda de otro vehículo particular que también había visto la secuencia.

"Enseguida hice marcha atrás, el hombre me señaló como para el Z1. Del otro lado, había un auto particular que también me señaló hasta el Z1. Fui con la persona que había sido asaltada y este auto. Los jóvenes se metieron por un zanjón pluvioaluvional y soltaron la mochila que le habían agarrado al hombre", contó el taxista. "Tendrían 16 o 17 años, uno corrió para el norte y el otro para el sur", agregó.

Según estimó, la víctima del robo era un hombre de unos 60 años. "Se ve que tenían algo cortante porque le habían roto el buzo y le rasparon la panza, aunque no fue una herida ni un tajo. Era un hombre grande que estaba asustado", admitió.

"Me dio mucha bronca porque estoy cansado, esto es todos los días", se quejó el taxista, quien dijo que es frecuente el miedo de las personas que viven en esa zona por la inseguridad diaria. "Tengo un cliente al que llevo todos los días a las 5 de la mañana a la parada del colectivo. Lo llevo cinco cuadras desde su casa porque asaltan a la gente en todas las cuadras", contó el taxista a modo de ejemplo. "Es una especia de custodia que le hago", lanzó.

El hombre denunció que la zona es tierra de nadie ya que, dijo, "en Z1 hay un tráiler de la Policía que siempre está vacío y la patrulla no pasa, entonces la gente tiene miedo". Y se preguntó: "Si no nos cuidamos entre nosotros, los laburantes, ¿qué queda para el resto?".