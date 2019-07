Taxista se resistió a un robo y atrapó a ladrona embarazada

"Subí a dos pasajeros anoche a las 23.45 en Rodhe y Pérez Novella y nos dirigíamos a Racedo, cuando llegamos me quisieron asaltar. No pudieron porque me resistí y alcance a sacar el cuchillo que me habían puesto en el cuello. Me cortaron un poquito la cara, pero estoy bien", dijo a LM Neuquén Juan Carlos, chofer del taxi 32.