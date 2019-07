Si bien en las imágenes no se alcanza a ver sus rostros, los investigadores tienen al menos una pista que seguir. "No hay testigos. No hay nada. Dependemos de las cámaras", había contado un informante fastidiado y bajo reserva a LMN mientras aguardaba que los peritos de criminalística terminen de cotejar todos los rastros levantados del interior del taxi.

Lo cierto es que los policías ya transitaron en auto, moto y a pie, las 17 cuadras que hay entre la parada 2 de Avenida Olascoaga y San Martín hasta la esquina de Guiñazú y La Pampa. En ese trayecto, se encontraron con cámaras que quedaron fuera de servicio desde el apagón, otras que tienen un patrón de filmación y no grabaron, y otras directamente por falta de conectividad están ahí pero no funcionan, sin contar que uno de los domos estaba tapado por un árbol.

La anterior imagen a la que había accedido LMN mostraba a dos sujetos de mediano porte, muy abrigados con ropas oscuras, captados por la cámara del kiosco de Avenida Olascoaga y San Martín.

