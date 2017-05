Taxista sufrió un asalto y ahora no puede volver a trabajar

El asalto ocurrió en la medianoche cuando la mujer levantó un pasaje en Belgrano y Asmar. Allí un hombre de unos 26 años le pidió que lo lleve hasta el barrio Alta Barda.

"Al llegar al lugar me indicó unas calles y me llevó hasta una esquina que conecta a Cordón Colón, me preguntó cuánto era (la tarifa) y me empezó a gritar pidiéndome todo lo que tenía", relató Mariela Espósito en LU5.

En ese momento, el hombre sacó una navaja y amenazó con lastimarla si no le daba el dinero. La mujer lo tomó de las muñecas y, mientras forcejeaban, le pidió que no la lastime.

"El auto se empezó a ir para adelante porque estábamos en una bajada y lo tuve que agarrar con el freno de manos sino volcábamos los dos", contó angustiada la mujer.

El ladrón tomó la billetera y el celular de la mujer y huyó. Mariela comentó que el hombre se llevó toda su documentación y que ahora no puede volver a trabajar. "Quería la llaves del auto y le dije que no porque no es mío el auto, soy auxiliar".

La mujer pide colaboración para recuperar sus documentos que están a nombre de Mariela Espósito.