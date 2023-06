Taxistas convocan a una marcha por la ciudad contra UBER

“A la vista de todos no está, pero yo no dudo que haya gente trabajando para UBER en Neuquén porque acá hace mucho que nos venimos manifestando, incluso hemos agarrado autos que lo hemos entregado en Transporte porque trabajaban para UBER”, recordó Cobos en diálogo con LU5.

El propietario de taxis aseguró que quienes trabajan para la aplicación “no están lejos, andan dando vueltas” al tiempo que admitió que hay más controles en la ciudad.

Dijo que la movilización será en apoyo a la gente de Bariloche, San Martín y Junín de los Andes. “Nos enteramos que en Villa La Angostura lo han rechazado”, añadió.

Cobos recordó que el intendente Mariano Gaido se había manifestado hace un par de años en contra de la radicación de la aplicación en la ciudad. “Será una movilización en apoyo a lo que dijo Gaido de que mientras él estuviera (en el municipio) las aplicaciones estas que vienen a llevarse plata del país, sin dejar un mango y sin ocupar mano de obra acá, las iba a resistir y no les iba a permitir dejar trabajar”, destacó el taxista.

Uber 02 Convocatoria a una movilización contra el desembarco de UBER. Diario Andino

Indicó que los taxistas pretenden cuidar el servicio del transporte público de pasajeros en la provincia. “Nosotros no estamos en contra del progreso, pero tenemos este criterio: no hay más verdad que la realidad. Sabemos lo que es tener un vehículo y sabemos los gastos que implican para mantenerlo”.

“Cuando destruyan al taxi van a llevar a un precio más alto que lo que tenemos ahora. No me pueden decir que van a brindar un servicio barato y que le van a dar laburo a dos choferes porque se van a morir de hambre. En dos años se van a comer el auto y va a venir otro con otro auto, esa es la intención”, cuestionó Cobos y agregó: “Lo conocemos bien al sistema no es que somos unos colgados que no sabemos de lo que estamos hablando”.

Agregó que en otros lugares donde se instaló los resultados no fueron favorecedores para el transporte. “Donde han llegado han dejado todo lo que estaba legal en la nada, ahora están volviendo a recuperar sus trabajos y las aplicaciones se han tenido que ir. Se dieron cuenta que lo único que hacen es desastre”, aseveró el propietario de taxis.

Concluyó: “En varios lugares se han tenido que retirar porque no funciona, es un servicio incontrolable y más de un servicio público”.