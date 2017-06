“Dado el altísimo potencial que tiene Vaca Muerta en la Argentina y dada nuestra inversión en curso de u$s 2300 millones hasta 2019, estamos haciendo análisis preliminares para detectar oportunidades y agregar más valor a nuestras operaciones y a nuestros clientes mediante la integración de más servicios”, explicó Techint, según citó el medio especializado EconoJournal.

El mayor grupo industrial del país ya empezó a contratar a ejecutivos con experiencia en el sector de servicios para darle forma a su nueva apuesta. El portal esbozó que a grosso modo, el análisis que realizan en las oficinas de Techint es el siguiente: si de los u$s 2300 millones que se invertirán en el área Fortín de Piedra (Neuquén) para extraer shale gas desde Vaca Muerta, alrededor de u$s 400 millones quedarán en manos de proveedores de equipos torre (perforación, pulling y workover) y otros u$s 600 millones irán a compañías de servicios de completación de pozos (fractura, coiled tubing y wireline), por qué no crear una organización propia que brinde esos servicios.

“¿Qué es lo peor que puede pasar? Que por ineficiencia y curva de aprendizaje inicial existan pérdidas del 15 o 20 por ciento. Es el equivalente, como mínimo, a lo que cobraría un proveedor”, razonó un ejecutivo del sector que sigue de cerca el proyecto de Techint consultado por EconoJournal. La idea de Techint consiste, en un principio, en incorporar sus propias unidades de perforación y reparación de pozos.

En general, las petroleras contratan a empresas que se ocupan de los servicios en los yacimientos. Las relaciones entre estas partes estuvieron en el ojo de la tormenta después de experiencias traumáticas en el cumplimiento de los contratos respectivos. Como muestra alcanza la última ruptura entre una petrolera y una prestadora de servicios, entre YPF y las firmas SP y OPS. Resultó que la petrolera estatal debió poner plata para las indemnizaciones de los trabajadores abandonados a su suerte por las patronales originales. En el medio hubo acusaciones veladas sobre manejos políticos y sindicales detrás de la contratación de los trabajadores en cuestión.

Techint avanzó de la mano de Tecpetrol en sus intereses en Vaca Muerta después de que se sellara el denominado acuerdo petrolero, que implicó la flexibilización y abaratamiento de la mano de obra para la extracción de no convencionales. Anunció una inversión de 2300 millones de dólares en tres años en Fortín de Piedra. En las últimas semanas, directivos de Tecpetrol encararon reuniones con el intendente de Añelo, Darío Díaz, y las dos facciones enfrentadas en la UOCRA neuquina.

Techint está armando su división de servicios. Debe decidir si trabaja bajo el paraguas de TeCpetrol o si crea otra.

600 millones de dólares desembolsaría Tecpetrol a empresas contratistas en el área Fortín de Piedra. La inversión total en esa área anunciada por la compañía es de 2300 millones de dólares. La previsión del costo del montaje y la operación de una empresa propia de servicio llevó al Grupo Techint a avanzar en la conformación de una empresa propia que se dedique al sector de servicios.