Estas son las cosas de tu antiguo celular que ya olvidaste

Pantallas pequeñas y sin tecnología táctil

Las pantallas eran bastante pequeñas (casi necesitabas gafas para usarlas de cerca) debido a la presencia del teclado físico. Además, carecían de tecnología táctil, a diferencia de las pantallas avanzadas que conocemos hoy en día. El factor táctil en los dispositivos móviles experimentó un avance significativo gracias al iPad, influido de manera determinante por la película Minority Report (2002).

Batería extraíble

celulares2.jpg La nostalgia por los viejos modelos de celular

Aunque nuestros celulares actuales tienen baterías de gran capacidad que pueden durar más de un día sin necesidad de recarga, las baterías no son extraíbles como solían ser en los viejos teléfonos. Antes, podías quitar la batería con suma facilidad cuando necesitabas reemplazarla, y también para insertar o cambiar la tarjeta SIM. Ahora, cuando la batería se resiente más de la cuenta conviene cambiar de dispositivo.

¿Cámaras? ¿Para qué?

Durante mucho tiempo, los celulares no integraban cámara alguna. No se concebía lo de las fotos. Díselo ahora a los entusiastas de los selfies. La coyuntura fue cambiando de la mano de modestísimos sensores en la trasera y, aunque no se pensaba en retratos y posados, también aparecían en el marco frontal en sustitución del citado sensor trasero.

Diseños pequeños, poco refinados pero variados y sorprendentes

Los celulares de antes eran voluminosos y gruesos y, a la vez, en contraste, tendían a ser pequeñitos (exceptuando los primeros zapatófonos, claro). Mucho. Eso sí que era tamaño bolsillo. Sus diseños, que con frecuencia lucían la antena como rasgo estético, destacaban por lo diferentes que resultaban unos de otros. Frente al más de lo mismo imperante en la actualidad (las marcas modulan y aplican las tendencias que gustan), había una enorme diversidad de estilos.

Énfasis en la sencillez

Los viejos celulares se usaban con mucha facilidad. Mandaba la sencillez. No es que ahora resulte complicado emplear un smartphone para las funciones cotidianas más demandadas (lo intuitivo ayuda), si bien sacar el máximo provecho a los dispositivos premium y a sus infinitas posibilidades en el fondo solo es cosa de los usuarios pro.

Se usaban para llamadas… y SMS

Sí, los usábamos para llamar. Bueno, también para algún juego y para mandar SMS sin pararnos a pensar luego en la factura. Tardamos en emplearlos para sumergirnos en Internet, ya que cuando apareció la opción la conexión era lenta y el coste, elevado.