¿Telefe se aprovechó de Elba Rodríguez?

Elba Rodríguez, la ganadora de la edición 2014 de MasterChef Argentina, aseguró que, sufrió una suerte de injusticia, por no haber leído la letra chica del contrato que firmó con Telefe . Es que la cocinera reveló que jamás recibió un peso del libro que su fue llevado adelante con sus recetas, e incluso lleva su nombre y foto.

La revelación se dio a conocer mientras discutían en el programa Hay que Ver, la situación de Samanta Casais, la actual finalista de Bake Off, quien mintió a la producción al mostrarse como amateur, cuando tenía una amplia experiencia en el rubro. En ese momento, José María Listorti le consultó si Telefe podría llegar a hacerle juicio a la joven pastelera.

“Sí, seguro”, le contestó Elba y luego agregó: “A mí me pasó con Telefe que uno de los premios era la edición del libro. Tanto Planeta (la editorial) como el canal, me ayudaron un montón en la edición. Y yo dije, 'bueno, cuando salga a la venta, mínimamente voy a recibir una comisión'”. Sin embargo eso no ocurrió.

Había una cuestión que Elba no había tenido en cuenta: “Eso no estaba especificado en el contrato. Entonces, si bien el libro tiene mi foto y mi nombre, yo no recibí nada”.

“Está en el horno con fritas”

En tanto, sobre la situación de Samanta, Elba manifestó que la participante del reality pastelero “está en el horno con fritas”.

“Me parece que esta chica está en el horno con fritas. Acabo de ver el video y la verdad es que es impresionante… Por eso me parece raro que se le haya escapado esto a la producción”, expresó.

Pese a eso, la ganadora de MasterChef hizo referencia en que no está del todo claro la definición de profesional en la pastelería.

Por último, la cocinera comentó que para ella sería un punto a favor de Telefe, y en caso de que sea real todo lo que se dice de Samanta, reconocer el error y gratificar de alguna manera a los participantes. “A los participantes que estuvieron espero que le den algún tipo de un mimo por el tiempo que se invirtió y con respecto a los seguidores, deberían de pedirles disculpas por el error que se cometió ya que fue muy evidente”.