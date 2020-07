Televidente salvó a una periodista del cáncer

Victoria Price, periodista de la cadena WFLA en Tampa, contó la historia a través de su cuenta de Twitter y alertó a sus seguidores que en la semana se someterá a una cirugía para extirpar un tumor, la tiroides y algunos nódulos linfáticos. Price explicó que en junio comenzó a hacerse estudios luego de que una mujer le escribiera preocupada por su salud. “Hola, acabo de ver tu informe de noticias. Lo que me preocupa es el bulto en tu cuello. Por favor, haz que te revisen la tiroides. Me recuerda a mi cuello. El mío resultó ser cáncer. Cuídate”, escribió la televidente poniendo todo el texto en el asunto del mail.

La reportera recuerda que cuando vio ese mensaje no supo si entrar en pánico o ignorarlo. “Mi novio, que es muy cariñoso y se preocupa por mí, y que es muy consciente de mi predisposición a encogerme de hombros y a fingir que soy invencible, me puso un teléfono en la mano y llamé a mi médico de cabecera para pedirle una cita”, escribió la periodista. Fue entonces que el médico también notó que algo andaba mal y un ultrasonido encontró un nódulo creciendo en su tiroides. Una posterior visita al Hospital General de Tampa hizo que las sospechas de la espectadora se confirmaran: el bulto era un cáncer de tiroides y se estaba extendiendo a sus nódulos linfáticos.

A-Peripdsita-cancer.png

“Si nunca hubiera recibido ese correo electrónico, nunca habría llamado a mi médico. El cáncer habría seguido extendiéndose. La verdad que es un pensamiento aterrador”, escribió Price. Y agregó: “Siempre estaré agradecida a la mujer que se esforzó por enviarme un correo electrónico, una total desconocida. No tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo hizo de todas formas”.

La periodista dijo que se tomará una semana de licencia en el trabajo para la cirugía, una tomografía y una biopsia de otros nódulos linfáticos para asegurarse de que el cáncer no se ha extendido. También contó que envió un correo electrónico a la mujer para agradecerle lo que hizo, pero aún no recibió una respuesta. La reportera no contó si su intención es conocer personalmente a la persona que, de algún modo, le salvó la vida con ese mensaje. “El mundo es un lugar difícil en estos días. No te olvides de cuidarte. Cuídense los unos a los otros. Los quiero a todos y los veré pronto”, escribió Price en el cierre de su relato.

A-Peropdsta-cancer.png

Un recordatorio de Facebook la salvó

Hace dos semanas se conoció una historia parecida, la de Sharon Baggaley, quien es oriunda de Chesterfield, Inglaterra, y trabaja en un gimnasio. La mujer de 37 años descubrió gracias a un recordatorio de Facebook que un lunar le había crecido más de la cuenta y, luego de hacerse los controles, le diagnosticaron que tenía cáncer de piel. La chica, que tenía complejo de ser muy blanquita, se había hecho adicta a las camas solares, con el fin de verse bronceada durante todo el año. Y ese fue su talón de Aquiles, del que pudo salvar su vida gracias a una cirugía y a un tratamiento.