"Ya pedimos el resguardo físico. Por la calificación legal y por la cuestión mediática es imposible vivir en las unidades penitenciarias", indicó Alfredo Cury. "El calvario que se vive y más con esta calificación legal no sé si va a poder sobrevivir", aseguró el letrado. Es que su madre aseguró hoy que el joven dijo que se quitaría la vida si era trasladado.

Cury explicó además que presentará pruebas para demostrar que el acusado no salió de su domicilio violando la prisión domiciliaria. "Supuestamente hay una amenaza verbal a un vecino y a raíz de eso se hizo la denuncia. Lo que estamos evaluando no es si hubo amenaza o no sino si cumplió con el deber de no salir de su domicilio", explicó.

El abogado también expresó su percepción sobre el video en el que se ve a su defendido maltratando a la joven que escapaba de su casa después de la violación.

"La chica intenta salir y él la agarra de la mano, ella cae... él la quiere convencer de que ingrese para conversar porque no quería que la gente lo viera desnudo en la calle", indicó Cury.

