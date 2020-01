Temporada violenta: Gasalla a los insultos

Luego Maite Peñoñori, cronista de Los ángeles de la mañana (LAM), insistió con la misma pregunta, pero Gasalla volvió a cometer otro exabrupto: “Esa es la fiesta de inicio de la temporada, no es publicidad de un canal. Lavate el culo con el canal”.

¡Gasalla atacó de nuevo! Esta vez insultó a Maite, la notera de LAM

Insultos

La movilera del ciclo de Ángel de Brito explicó ayer con detalles las agresiones que sufrieron los periodistas. Además, reveló el maltrato que sufrió ella de forma personal cuando le pidió pactar una nota. “ Terminé de ver la obra y el productor vino a avisarme que no iba a hacer notas. Cuando Antonio sale con un productor y un asistente, me acerco y, con la cámara apagada, le digo: ‘Hola Antonio, ¿qué tal? Soy Maite de LAM. Ya sé que hoy no va a hacer notas, pero quería decirle que voy a seguir insistiendo porque quiero tener una nota con usted antes de irnos’”, relató la cronista.

Y luego pasó a relatar la debacle del actor: “Me contestó: ‘Perdón, ¿y qué me vas a preguntar?, ¿qué preguntas de mierda me vas a hacer? A mí no me interesa que vos me hagas una nota’. Ahí me quedé y le dije si podíamos hablar”.

p22-f01-espe(SCE_ID=388527).jpg

Segundos después Maite recibió una catarata de insultos por parte del capocómico. “Me pidió que no le hable, que me callara y empezó a insultarme en la cara. Me dijo pendeja, pelotuda y muchas cosas más. La gente miraba, yo no lo podía creer y le contesté que le estaba hablando con respeto”, describió Peñoñori.

“’¿Qué respeto? Lávense el orto, yo vengo acá a hacer teatro, no tengo por qué hablar con ustedes’, me dijo”, cerró la cromista de LAM.

LEÉ MÁS

La hija de Ozzy niega que su padre esté grave

Tras las denuncias por abuso, Axel volvió a las redes