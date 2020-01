Tras las denuncias por abuso, Axel volvió a las redes

View this post on Instagram

Ellos son lo mejor del 2019, la mejor manera de arrancar el 2020 y mi regalo de cumpleaños perfecto: MI FAMILIA. Juntos y más fortalecidos que nunca, porque por y para ellos TODO, y porque su amor es mi motor de cada día. Gracias siempre por su cariño, por su apoyo, y por todos sus mensajes y regalos en mi cumpleaños!! Ayer la pase increíble y con la mejor compañía! En esta foto faltaron sus miles de manos que se que nos acompañan siempre! #LaMusicaNosUne