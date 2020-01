La hija de Ozzy niega que su padre esté grave

Bomba

Según el sitio Radar Online, el cantante británico estaba al borde de la muerte. Las fuentes del medio aseguraron que Ozzy estaba en una "situación tan desesperante" que ni siquiera se había dado cuenta que su esposa, Sharon Osbourne, no había pasado la celebración de Año Nuevo com él. "Ozzy está en la cama todo el día, gimiendo de dolor. No reconoce a su familia y una vez confundió a Sharon con un completo desconocido, preguntándole ‘¿quién eres?’", según una fuente que cita el medio.