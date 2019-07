Tener el colesterol malo muy bajo podría derivar en un ACV

El autor principal, Dr. Xiang Gao, profesor adjunto de nutrición en la Universidad del Estado de Pensilvania, dijo que esto no significa que tener un nivel de LDL alto es inofensivo. “El LDL elevado es un riesgo para la enfermedad cardiovascular y un nivel por encima de 100 debería ser disminuido”, afirmó. “Pero no hay una única respuesta para todos. El nivel ideal varía de acuerdo con los factores de riesgo de un individuo. Necesitamos una recomendación personalizada en lugar de una regla general”.

El ACV es una afección que desconcierta. Se puede prevenir pero no se puede saber cuándo va a suceder un episodio. La clave, de acuerdo al doctor Ariel Bustos, de la sección Neurología Vascular del del Hospital de Clínicas está en el control de las causas, conocidas como factores de riesgo: sedentarismo, tabaquismo, hipertensión, colesterol alto, diabetes y consumo de drogas o alcohol. “El ACV no avisa. No hay forma de saber cuándo una persona va a sufrir un evento neurovascular, sin embargo es posible disminuir la posibilidad de que ocurra a partir del manejo de estos factores de riesgo, además de hacerse chequeos de forma regular, conocer los valores personales de presión arterial, de triglicéridos y de colesterol, para poder entender que cuando están elevados hay que cambiar el estilo de vida”, dice Bustos.

Una afección que deja sus secuelas

El ACV es producido por un daño arterial a nivel del cerebro, que corta el flujo de glucosa y de oxígeno, componentes claves para la función cerebral. Tiene dos clasificaciones: hemorrágico, cuando se produce la ruptura de la arteria e isquémico, cuando hay una obstrucción de la misma. Ambos tienen síntomas similares: parálisis o pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, dificultad para expresarse o entender las palabras, pérdida de la visión, trastornos para caminar, pérdida de la conciencia.