"Tenés que ser flaca como en esta foto": la cruel exigencia del marido de Valeria Mazza

"Obviamente que ir contra natura, no. ¡Mujeres, no sufran! Uno pone el cuerpo para ser madre con todo el amor del mundo. Creo que no hay amor más divino que el de una madre. Yo he puesto (el cuerpo) cuatro veces y he tenido cuatro partos naturales maravillosos. Siempre cuento la experiencia para que no le tengan miedo a los partos. Pero no volvés nunca a estar igual. Todo te cambia en la vida. Pero siempre traté de dar lo mejor", aclaró.

Las críticas hacia Gravier en las redes no tardaron en llegar. "Y ella le hubiera exigido que crezca de altura (imposible)!!!!!"; "Fue su manager siempre. Si ella no volvía a su figura se quedaba sin la gallina de los huevos de oro"; "Después se preguntan por qué la mina dice que “luchar por los derechos de la mujer quita femineidad”... ósea avala este tipo de violencia machista. Que esperan? Horrible es una pobre tipa"; "Q asco...y ella se ríe ?", "Dudo que ese hombre la quiera pobre mujer y ella lo toma a risa", fueron algunos de los comentarios que cosechó en Instagram.

Embed El marido de Valeria Mazza le decía que tenía que adelgazar después de cada embarazo. El nivel de mamarracho usaste GALERA en el casamiento porque tenes un pito corto mental — Lula (@Meligonzaa) 21 de noviembre de 2018

Embed Que crueldad — Flormbelli (@FlormbelliF) 21 de noviembre de 2018

Embed Lo del marido de Valeria Mazza pretendiendo que adelgace rápido post parto para seguir viviendo de ella es muy . Valeria, tomátelas!! — Cariola (@ncariola) 21 de noviembre de 2018

Embed Valeria Mazza contó qué le exigía su marido después de sus embarazos #LN // Su adorado marido, le exigía que volviera a estar flaca como antes del embarazo. Si eso no es violencia, que es? — Benito (@SBen70) 21 de noviembre de 2018

La semana pasada, Valeria generó polémica al declarar: "No me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha. Las mujeres somos distintas y creo en la lucha por la no desigualdad, pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales. Vinimos al mundo para diferentes cosas".

"Me encanta que me abran la puerta del auto. No quiero perder eso. Ese acto de caballerosidad no me hace menos mujer. Me siento más respetada y valorada cuando un hombre tiene un gesto de caballerosidad", sostuvo y añadió: "Esto de 'no, a mí no me pagan la cuenta, porque sino soy menos'. No, no, a mí pagame la cuenta, que yo me siento... abrí la puerta, pagá... Esos actos te elevan porque las mujeres somos preciosas y nos tienen que cuidar".

