Buenos Aires. La neuquina Sofía Morandi estuvo como invitada en la mesa de Mirtha y, luego de darle una clase magistral sobre en lenguaje de los millennial a la diva, cuestionó un comentario sobre el feminismo de Valeria Mazza, otra de las invitadas. “Me parece fantástico que las mujeres sigamos peleando por nuestros derechos. Pero no me gusta cuando la mujer pierde femeneidad en esa lucha. Un grupo de mujeres gritando en un espacio público no me representa”, sostuvo la modelo al hacer una aclaración sobre sus dichos en otro ciclo.