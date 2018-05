Tensión: gremialistas de ATEN impidieron el ingreso de los tutores y tomaron una escuela

Los coordinadores de tutores que concurrieron esta mañana a la escuela 101 fueron escuchados por la dirección y rechazados por docentes en paro nucleados en ATEN.

"Llegaron dos señoras del CPE, son directoras de nivel especial Jadra Jadul y de Jóvenes y Adultos, Silvia Coutto, quienes nos plantearon que iba a haber un tutor por ciclo. Le contamos que esta semana teníamos el 50% de los docentes dando clases", comentó a LM Neuquén la directora de la escuela 101, Gabriela Suárez.

Además, dijo que las coordinadoras querían traer un tutor por ciclo a lo que le respondió que como institución no aceptarían a los tutores porque no era la solución y lo que iba a hacer es profundizar el paro.

"No compartimos que vengan los tutores. Hoy fue totalmente sorpresivo, no esperábamos que vinieran tutores. Pero no hubo violencia", agregó la directora.

En tanto, que se conoció un video en las afueras de la institución donde un grupo de docentes rechazó el ingreso de los enviados del Gobierno.

"La solución no es traer un tutor por ciclo, son muchos niños para un docente, y encima es para hacer juegos porque nos plantearon que no iban a trabajar desde los contenidos sino que iban a hacer juegos", aseguró Suárez.

E indicó: "Lo único que haría ese desconocido en la institución es mantener ocupados a los niños con juegos porque no van a seguir lo que tenemos planificado".

La directora explicó que son reiteradas las notas al CPE por problemas edilicios, falta de mobiliario y pizarrones. "Tenemos dos chicos que tienen que dejar la silla de rueda, los padres lo tienen que traer desde la vereda en brazos porque no tenemos rampas. Cuando los papás nos preguntan por el paro, les decimos que además de los salarios reclamamos por estas falencias", dijo la directora de la escuela 101.

En la escuela 207 se viven momentos de tensión entre los docentes del gremio ATEN y los tutores. Además, tomaron el edificio y los niños tuvieron que se retirados.

