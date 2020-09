"Me sentí decepcionado, no entendía, no es una cuestión política, me pareció que dada la efervescencia que había en la comunidad, fui a las fuentes, fui a buscar a la gente que sabe, y por eso fue que avancé con la idea", indicó el médico clínico Pablo Javes, uno de los impulsores.

Al respecto, el director del hospital de Villa La Angostura, Ramiro Tornelli, recalcó que “lo que se dice desde Salud es que no es el momento epidemiológico para que vengan estos profesionales, se puede dar una capacitación virtual, a nivel nacional se están dando capacitaciones virtuales”.

Además, lanzó: “Las condiciones epidemiológicas no están dadas, si se hubieran hecho 4 meses antes, hubiera sido más seguro porque no había transmisión comunitaria del virus".

Por otro lado, le quitó presión a la situación, ya que aseguró que esta decisión no entorpecerá el trabajo de los profesionales regionales: “No es que no estamos capacitados. En estos seis meses hemos hecho varias capacitaciones virtuales que nos permiten saber a qué nos enfrentamos”, aseguró Tornelli.

Fuentes gubernamentales indicaron a LM Neuquén que "no hubo coordinación ni requerimiento de dichas capacitaciones al ministerio de Salud" por parte de los efectores de la Villa.

Este miércoles por la tarde una caravana de autos y vecinos a pie se autoconvocaron en las inmediaciones del municipio reclamando que permitan el acceso a los facultativos, uno de ellos un referente del hospital Fernández de Buenos Aires.

El intendente, durante un encuentro con los vecinos, reiteró que es potestad del Ministerio de Salud permitir que los médicos especialistas puedan ingresar a la localidad para dictar la capacitación que, en principio, estaba programada para el sábado venidero. Y por el momento sería on line.

Dos conglomerados de contagios por coronavirus, a partir de un vecino que llegó desde Cipolletti y otro desde Piedra del Águila, desataron una ola de positivos en la Villa La Angostura que no tuvo casos locales hasta estas últimas semanas. Anteriormente se había tratado de casos "importados". Hasta este miércoles al mediodía, en tanto, La Angostura poseía 26 positivos por covid-19.