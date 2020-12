Terán: "No quiero escapar, quiero ser sancionado, me lo merezco"

"El conocía lo que decía y el manual de persecución penal de su jefe. No puede ignorar todos los conceptos, principios y valores de ese manual y no avisó de las entrevistas porque sabía que lo que él decía iba en contra de todo eso", señaló el acusador respecto del accionar de Terán que, según fue establecido por la declaración del fiscal general, José Gerez, no contaba con autorización para hacer declaraciones en los medios.

image.png

Respecto de las opiniones esgrimidas y sostenidas en cada manifestación, el acusador subrayó: "El fiscal legitima la violencia al sugerir el uso de armas y debilita la presencia del Estado, destacando que se tenía que recurrir sí o sí a proveer armas a las mujeres para ejercer su defensa".

También sostuvo que quedó probada la violencia hacia la periodista Lucila Trujillo y hacia las representantes del colectivo Mumalá.

Finalmente, indicó que "quedó reflejada la inconducta en todo este raid comunicacional" y expresó: "Por las conductas que he descripto, el acusado es responsable y le corresponde la más grave de las sanciones, que es la destitución".

"Quiero ser sancionado"

Por su parte, Santiago Terán inició su alegato con una frase de Shakespeare y luego una de José Ortega y Gasset: "Yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo yo". Luego, se comparó con el filósofo griego Heráclito de Éfeso y realizó un largo recuento de su vida desde la infancia.

Insistió en que fue sacado de contexto y que se buscó hacerlo quedar mal parado, principalmente, durante la escandalosa entrevista que brindó al canal C5N, en la que maltrató a Lucila Trujillo, actitud que él negó.

"En la República Argentina me despedazaron y lo tengo merecido. ¿Saben por qué? Porque ejercí la tarea del machirulo al cual se le debe pegar un tiro, y me mató. Yo la aplaudo (a Trujillo). Ella, en su interpretación de como actué, me mató como un machirulo", sostuvo.

Además, trató al co conductor Julián Guarino, quien prestó declaración durante el juicio al igual que su colega, de "mentiroso".

image.png

Entre otros de sus puntos, afirmó que "el que quiere decir lo que quiere, va a querer escuchar lo que no quiere". Aún así, admitió que en parte obró mal al manifestar:

"Así como les dije 'No me crean', la prueba es la reina del proceso y a la prueba deberán remitirse. Pero yo sí acepto que debo ser reprendido, porque a mí no se me reprendió nunca, me dejaron hacer lo que quise. Estoy hace 31 años en el Poder Judicial y, sumario va sumario viene, en uno solo se me aplicaron cinco días de suspensión. Si yo no les dijera que deben sancionarme, sería un cobarde, y no soy cobarde. ¿Me alejé de los criterios? Sí, me alejé. ¿Violé al sistema de prensa y cómo se debe manejar? En eso no porque en el sistema de prensa del MPF, te dicen que hagas declaraciones para un medio y no te ponen lineamientos, te largan solo".

Previo a presentar su contrapuesta, afirmó: "Mi carrera ya terminó, me tengo que dedicar a mi vida. Me dediqué demasiado a la vida de los demás y perdí la perspectiva. Yo propongo que ustedes me sancionen con 45 días de suspensión por no haberme desempeñado acorde a lo que la buena conducta exige. No quiero escapar, quiero ser sancionado, me lo merezco".

Finalmente, el presidente del Jurado, Germán Busamia, invitó a Terán a finalizar el debate a título personal, ya no ejerciendo su defensa. A esto, el fiscal aprovechó la oportunidad para concluir: "Agradezco a la provincia de Neuquén por permitirme ser alguien y ejercer el derecho. Ahora, debo pagar mis pecados".