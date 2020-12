Terán: "Reconozco haber dicho frases fuertes, no nací para ser un aburrido"

Por su parte, Terán inició su propio alegato, señalando la ironía de su cambio de rol. "Veintiséis años siendo fiscal y hoy soy el acusado. Vaya si debo haber hecho temblar a la gente", expresó.

AM-Jury-contra-el-fiscal-Videla-y-el-juez-Choco-2.jpg Comenzó el jury contra el fisal Terán por sus dichos. Agustín Martínez

Como primer punto, se aseguró de dejar en claro su respeto hacia Medori por la tarea que le tocó. Luego, inició su defensa recurriendo a las perspectivas sobre la realidad de célebres filósofos.

"Nietzsche dijo . Foucault dijo que era así, es la apreciación de la impronta que recibe la persona, lo que percibimos como realidad. Hay algunas cosas que se explican por sí solas, pero la verba humana no", afirmó.

Con respecto a las acusaciones en su contra, surgidas a raíz de diversas entrevistas brindadas a la prensa en las que invitaba a las mujeres a armarse contra los violentos y femicidas, reconoció "haber dicho frases fuertes" y expresó: "Yo no nací para ser un aburrido, ahora no me voy a esconder abajo del escritorio. Quien está atado a un cometa no da marcha atrás. Voy a empujar más fuerte, es mi oportunidad".

Aún así, negó ser un "misógino" y haber ejercido "violencia institucional", acusaciones que tildó de "inmundas" y respecto a lo cual arremetió contra el fiscal José Geréz. "Vos eras mi amigo y de repente soy un misógino. Acá hay varios judiciales que me conocen, sobre todo uno. No creo que piense que soy misógino", expresó.

image.png

Por otra parte, indicó que ya se contabilizan 200 femicidios en lo que va del año y que se invisibiliza a las víctimas, situación que representó con la ayuda de unas mamushkas que desplegó sobre su escritorio durante su discurso.

Respecto de su consejo a las mujeres para que se armen, comentario que desató el conflicto en julio, lo respaldó afirmando que "las políticas implementadas hasta ahora no fueron efectivas". "Cuando el hombre va con un cuchillo, ¿quieren que la mujer le diga 'Ay, no me apuñales', "No me descuartices, así estoy linda para el cajón'? A ese hombre sólo lo para un tiro y lo va a tener que dar la víctima", afirmó.