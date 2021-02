Tercer puente: reclama castigo para los que destruyeron su chacra

El lunes radicó la denuncia penal en la fiscalía, donde advirtió que fiscales y policías están comprometidos con la causa, aunque el poder de hacer Justicia, al final, lo tienen jueces. "Pedimos por favor que marquen precedente. No es la primera propiedad que es violentada, pero está en sus manos que sea la última y no quede todo en la nada. Basta de este tipo de actos", manifestó.

Massina se tomó unos minutos para hablar con LMCipolletti, mientras se preparaba para subirse a la bicicleta y pedalear hasta Neuquén donde trabaja y cobra un sueldo como empleado de comercio en una metalúrgica. En Cipolletti paga un alquiler y los estudios de un hijo que va a la facultad. "Recién este año me pude comprar un auto, y quiero vivir en paz", expresó. Mal dormido y muy cansado, sigue adelante con su vida. Pero está expectante y en alerta ante cualquier movimiento sospechoso.

Existe el rumor, aunque no corroborado de forma fehaciente, de que la gente que intentó tomar posesión de su propiedad se estaría reorganizando. "Hablamos de la mafia de las tomas que utiliza a la gente que necesita una vivienda y de un abogado que los patrocina", sostuvo.

Chacra del tercer puente 03 final.jpg

Llamativamente, las 100 personas o más que ingresaron por primera vez a su propiedad, el jueves pasado por la noche, contaban con el patrocinio in situ de un letrado que tiene su estudio jurídico en Cipolletti y estuvo involucrado desde el minuto uno. Lo conoce de cerca porque alguna vez fueron vecinos, tuvieron diferencias en el pasado y las zanjaron en un juicio con fallo favorable para la familia Massina.

La ocupación de su chacra se frustró porque un despliegue policial impresionante logró disuadir a los ocupantes, con apoyo de los fiscales y funcionarios municipales. Iban a ser detenidos, y sus vehículos -bastantes nuevos- secuestrados, de modo que se retiraron. Hasta allí habían llegado por un camino rural que conduce hacia el tercer puente.

"Yo quiero ir hasta las últimas consecuencias, porque el delito se cometió. Estas personas abrieron la tranquera, se metieron por la fuerza, cortaron alambres, rompieron carteles que decían 'propiedad privada' y destruyeron algunos cultivos. Pido que los responsables de violentar una chacra sean penalizados, que los jueces los sancionen. Porque si no pasa nada, mañana van a la casa del vecino y hacen lo mismo", enfatizó.

Chacra del tercer puente 01 final.jpg

Personal policial realiza patrullajes de forma constante para proteger la chacra del tercer puente que está en la mira, donde también residen los padres de Massina, de 86 y 84 años, y estuvieron presentes al momento del hecho.

No tiene la menor duda de que lo que pasó en su chacra fue una toma organizada, que lamentablemente se aprovechó de la necesidad de la gente a una vivienda digna. Un grupo más reducido ingresó nuevamente a la propiedad el viernes pasado, a las 14, por un alambrado cortado. Pero de forma inmediata se presentó la familia Massina y algunos vecinos, y se dispersaron.

Al parecer, habían ido a la chacra de Massina a retirar lo que presumen eran armas y hierros que escondieron entre los pastizales. "Espero que de ahora en adelante, cualquiera que vaya a invadir una propiedad lo piense dos veces. Basta de que no pase nada", confió Massina.

Para resolver en parte el problema de acceso a la tierra, propuso que las autoridades habiliten la urbanización de chacras improductivas que podrían servir para servicios de ruta, subdivisiones internas o fraccionamientos para loteos a valores razones. Advirtió que hay un montón de reglamentaciones que no lo permiten. "Yo me solidarizo con la gente que no tiene una vivienda, pero no es la forma tomar la propiedad privada", cerró.